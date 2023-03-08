شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى وفاركو يبحثان عن الفوز الأول فى المواجهة الرابعة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ضيفًا على نظيره الإسماعيلي اليوم الاربعاء فى تمام السادسة مساءً، بستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الواحد والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

يدخل فاركو المباراة برصيد 26 نقطة محتلًا بهم المركز التاسع، بينما الإسماعيلي بالمركز السابع عشر برصيد 15 نقطة ، و يقود فاركو فنيًا طارق العشري، بينما يقود الإسماعيلي حمزة الجمل.

وتعد مواجهة الليلة هي الرابعة بين الفريقين، حيث كان التعادل هو نتيجة المباريات الثلاثة السابقة.

(موسم 2021/2022)

الدوري الممتاز :

- الدور الأول : التعادل السلبي بدون أهداف

- الدور الثاني : التعادل السلبي بدون أهداف

(موسم 2022/2023)

الدوري الممتاز :

- الدور الأول : التعادل الإيجابي 1/1

ويقود المباراة تحكيميًا محمد عادل ويعاونه كل من أحمد حسام مساعد أول مصطفى عطية مساعد ثاني أحمد ناجي حكم رابع، هشام القاضي حكم فيديو، أسامة عبداللطيف حكم فيديو مساعد

ويستعيد الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه عماد حمدى نجم خط وسط الفريق في مباراة فاركو، بعدما غاب عن مباراة الإسماعيلى وفيوتشر بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.