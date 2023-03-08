شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية عبد القادر وخالد عبد الفتاح للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، جاهزية الثنائى أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح بعد الإصابة التى لحقت بهما مؤخرا.

وقال أبو عبلة إن أحمد عبدالقادر تعافى من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة والتى أبعدته عن المشاركة فى التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

وواصل أبو عبلة حديثه أن خالد عبدالفتاح تعافى أيضا من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة وبات جاهزا للمشاركة فى المباريات وفق وجهة نظر الجهاز الفني.

وشارك الثنائى أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح فى المران الجماعى للأهلى صباح اليوم الأربعاء بملعب التتش.

ويستعد الأهلى للسفر إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

وفاز الأهلى أمس على المقاولون العرب بهدفين لهدف فى اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري.

سيناريوهات تأهل الاهلى لدور الثمانية الافريقى

السيناريو الأول

فى حالة فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

السيناريو الثانى

أما فى حالة فوز الأهلى على الهلال السودانى، والتعادل مع ماميلودى صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

السيناريو الثالث

أما إذا فاز الأهلى على الهلال السودانى، والخسارة أمام ماميلودى صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السودانى أمام بطل جنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

1 – الهلال السودانى (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلى (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميرونى (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.