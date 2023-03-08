أحمد سامى يحذر مدافعى سموحة من أجانب المقاولون قبل موقعة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة مدافعى فريق سموحة من أجانب فريق المقاولون العرب، قبل المواجهة التى ستجمعهما فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وقال أحمد سامى للاعبين إن مواجهة المقاولون العرب ستكون صعبة جدا خاصة فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها الفريق مع شوقى غريب، وكان ندا قويا أمام الأهلى فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء فى الدورى.

وطالب أحمد سامى من المدافعين بضرورة فرض رقابة لصيقة على أجانب المقاولون العرب الذين يشكلون كل الخطورة، بالإضافة إلى عبد الرحمن جبنة صانع الألعاب، ويضم الفريق أكثر من محترف مميز مثل أوشايا وأوكلى ولويس هينستروزا.

وراقب أحمد سامى فريق المقاولون العرب بشكل تفصيلى لمعرفة نقاط القوة والضعف، من أجل وضع الخطة المناسبة للمواجهة المنتظرة بينهما السبت المقبل فى إطار مباريات الدورى.

واستعاد سموحة خدمات الهانى سليمان الذى كان يعانى من شد فى السمانة أبعدته عن مباراة حرس الحدود الماضية، بعد إصابته خلال مواجهة البنك الأهلى والتي لم يستطع على أثرها استكمال المباراة.

ويستغل أحمد سامى وجود فترة راحة من المباريات حتى 11 مارس الجارى موعد مباراة المقاولون، من أجل إعادة تقييم لاعبى سموحة والقيام بإعداد اللاعبين من جديد وتحفيظهم الخطة والطريقة التي يريد تطبيقها في الفترة المقبلة.

يحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.