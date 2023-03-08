شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى الأخير قبل رحلة جنوب أفريقيا.. تدريبات استشفائية وفقرة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلى تدريباته صباح اليوم الأربعاء، دون راحة، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاولون العرب أمس ببطولة الدوري، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة على ملعب التتش.

وأدى حراس الفريق على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون.

وحقق الأهلي فوزا مهما على نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف أمس في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري ليرتفع رصيد الفريق إلى 44 نقطة عزز بها صدارته للبطولة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.