شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يشارك فى مران الأهلى قبل السفر لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عمرو السولية، لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية صباح اليوم الأربعاء التى أقيمت على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن عمرو السولية أصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات وفق الرؤية الفنى للجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى.

وقال طبيب الأهلى إن السولية عكف خلال الفترة الماضية على تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاجى للتخلص من الإصابة فى عضلة السمانة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته صباح اليوم الأربعاء دون راحة استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى يوم السبت المقبل.

ويستعد الأهلى للسفر إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

وفاز الأهلى أمس على المقاولون العرب بهدفين لهدف فى اللقاء المؤجحل من الجولة 17 للدورى.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

1 – الهلال السودانى (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلى (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميرونى (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.