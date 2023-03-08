شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو: ندعم اتحاد المكفوفين فى ملف استضافة بطولة الجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق على، مجهودات كبيرة فى ملف استضافة مصر لمنافسات بطولة الجائزة الكبرى للجودو للمكفوفين خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس المقبل، فى برج العرب بالإسكندرية.

ويشهد ملف استضافة البطولة تعاونا كبيرا من اتحاد الجودو المصرى واتحاد المكفوفين، من أجل خروج البطولة بشكل تنظيمى يليق بسمعة الرياضة المصرية.

ومن جانبه قال مرزوق على رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربى للجودو إن الهدف هو استضافة وتنظيم بطولة تليق بقدرة الدولة المصرية على استضافة الأحداث العالمية.

وأكد مرزوق أن الاتحاد المصرى للجودو يقدم كل الدعم المطلوب من أجل إقامة البطولة، وأن كل الإمكانيات مسخرة لإخراج البطولة في أفضل شكل ممكن.

ومن المتوقع أن تشهد بطولة الجائزة الكبرى للجودو للمكفوفين مشاركة 32 دولة من جميع أنحاء العالم، وتشهد منافسة قوية بين كل اللاعبين على حصد المراكز الأولى.