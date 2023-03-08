شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدورى بانتهاء مباراته مع المقاولون العرب المؤجلة من الجولة السابعة عشرة للمسابقة، والتى أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بدورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

حقق الأهلى فوزًا على ضيفه القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد، سجلها محمد شريف وأحمد قندوسى ورأفت خليل، فى آخر ظهور بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبات هذا الفوز هو الأول الذى يحققه الأهلى فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعرض للهزيمة من الهلال السودانى 0-1، وتعادل مع ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى 2-2.

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، يحتل بها المركز الثالث فى المجموعة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

ومنذ تنظيم بطولة دورى أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلى لدورى المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلى الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبى ونادى الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز

يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره صن داونز فى الثالثة عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سيناريوهات تأهل الأهلى لدور الثمانية الافريقى

السيناريو الأول

حال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

السيناريو الثانى

أما حال فوز الأهلى على الهلال السودانى والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودى صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقى.

السيناريو الثالث

أما إذا فاز الأهلى على الهلال السودانى والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودى صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السودانى أمام بطل جنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

1 – الهلال السودانى (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلى (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميرونى (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.