فيريرا يدرس استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمى الزمالك أمام إنبى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استمرار الاعتماد على محمد صبحى فى حماية عرين الفريق الأبيض أمام إنبى فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأشاد فيريرا بمستوى محمد صبحى بعد ظهوره بمستوى جيد فى لقاء الترجى التونسى الذى أقيم أمس الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبكال أفريقيا وانتهي بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر غد الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق البرتغالى جوسفالدو فيريرا أول فوز له مع القلعة البيضاء فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز كسر فيريرا عقدة مباريات دور المجموعات الذى لم يتذوق طعم الفوز فى المباريات الستة السابقة، ليحقق فوزا كبيرا على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز فريق الزمالك على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما بالأمس، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.