شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من ماني للاعبي البايرن قبل مواجهة باريس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي بايرن ميونخ، على التعليق عن مواجهة باريس سان جيرمان، فى إياب دور ال 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، والمقرر لهاء مساء اليوم الأربعاء.

حيث وصف ماني المباراة بأنها نهائي مبكر، كما شدد على أن المواجهة لم تحسم بعد، رغم فوز الفريق البافاري فى مواجهة الذهاب بهدف نظيف، من توقيع النجم الفرنسي المتألق كونجسلي كومان.

وأعرب ماني عن حزنه الشديد من عدم تواجد فى تلك المواجهة بسبب الإصابة، مشيرا إلى أنه يؤمن بقضاء الله، ويعلم أن الفترة المقبلة لن تكون سهلة فى كافة الأصعدة.

مؤكدا أنه يبذل ما فى وسعه من أجل العودة السريعة للملاعب خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنه يغيب عن الفريق البافاري منذ مونديال قطر الأخير، أي ما يقارب الثلاثة أشهر إلى الآن.

ووجه ماني رسالة خاصة إلى لاعبيه، مطالبا لهم خوض اللقاء بمنتهي القوة والندية، حيث أن فارق الهدف الوحيد لا يطمئن فى مثل هذه المواجهات المثيرة والمصيرية.



موعد مباراة البايرن وباريس القادمة

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس اليوم الأربعاء، ضمن إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.