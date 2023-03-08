شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب محمد هاشم وكريم عرفات عن الإسماعيلى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الإسماعيلى نظيره فاركو فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية، فى مباراة قوية ومرتقبة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، والتى يديرها الحكم الدولى محمد عادل.

ويغيب عن الإسماعيلى فى مباراة فاركو الليلة كل من محمد هاشم بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية وكريم عرفات بسبب إصابته بكدمة شديدة فى القدم اليمنى.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق كرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل عن قائمة اللاعبين لمباراة فاركو والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإسماعيلية فى تمام الساعة السادسة فى إطار مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدورى المصرى الممتاز.

وتشمل قائمة اللاعبين كلا من : محمد فوزى - محمد كوكو - أحمد عادل عبد المنعم - باهر المحمدى - محمد نصر - إياد العسقلانى - عصام صبحى - محمد دسوقى - حمدى النقاز - أحمد محسن - عمر الوحش - عماد حمدى - محمد مخلوف - محمد حسن - كريم الديب - صالح جمعه - أحمد مدبولى - عمر الساعى - عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى - ياو أونور - فراس شواط.

ويحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما تجمد رصيد فريق الاسماعيلى عند النقطة 15 فى المركز السابع عشر.