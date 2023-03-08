شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى قبل مباريات اليوم فى القسم الثانى.. دكرنس يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق دكرنس بقيادة سعيد عبد العزيز نجم الأهلى السابق، صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 37 نقطة، بعد مرور 20 جولة من دورى القسم الثانى.





وجاء ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم كالتالى..1 دكرنس 37 نقطة

2 طنطا 36 نقطة

3 جمهورية شبين 36 نقطة

4 بلدية المحلة 32 نقطة

5 أبو قير للأسمدة 32 نقطة

6 كفر الشيخ 31 نقطة

7 بروكسى ورك 30 نقطة

8 المنصورة 29 نقطة

9 اتحاد نبروه 26 نقطة

10 الحمام 24 نقطة

11 الأوليمبى 22 نقطة

12 سبورتنج 22 نقطة

13 الهلال بالضبعة 19 نقطة

14 المجد السكندرى 17 نقطة

15 المصرى بالسلوم 12 نقطة

16 بايونيرز 10 نقاط

ويستضيف فريق دكرنس متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 37 نقطة، فريق بروكسى ورك صاحب المركز السابع برصيد 30 نقطة، فى مباراة صعبة على أبناء سعيد عبد العزيز مدرب دكرنس الذى يسعى لاستغلال الحالة المعنوية العالية للفريق بعدما حول هزيمته لفوز أمام الهلال فى الجولة الماضية من أجل مواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة، فيما يسعى بروكسى فى مواصلة زحفه إلى فرق المقدمة بقيادة مهاجمه المخضرم أحمد جمعة هداف مجموعة بحرى.

ويحل فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق الأوليمبى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 22 نقطة، حيث يسعى عصام شعبان مدرب جمهورية شبين إلى العودة بالثلاث نقاط والفوز من أجل مواصلة الضغط على دكرنس وانتظار هدية من بروكسى من أجل الانقضاض على الصدارة، فيمى يأمل حسام عبد العال مدرب فريق الأوليمبى فى مواصلة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى فى المقدمة.

ويلتقلى فى نفس التوقيت كل من بايونيرز مع المصرى بالسلوم، أبوقير للأسمدة مع بلدية المحلة، الحمام مع المنصورة، وكفر الشيخ مع المجد السكندرى.

وتستكمل يوم السبت المقبل مباريات الأسبوع الحادى والعشرين بمواجهتين قويتين بين سبورتنج مع اتحاد نبروه، وطنطا مع الهلال بالضبعة.