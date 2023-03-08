شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى قبل مباريات اليوم فى القسم الثانى.. دكرنس يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم كالتالى..1 دكرنس 37 نقطة
2 طنطا 36 نقطة
3 جمهورية شبين 36 نقطة
4 بلدية المحلة 32 نقطة
5 أبو قير للأسمدة 32 نقطة
6 كفر الشيخ 31 نقطة
7 بروكسى ورك 30 نقطة
8 المنصورة 29 نقطة
9 اتحاد نبروه 26 نقطة
10 الحمام 24 نقطة
11 الأوليمبى 22 نقطة
12 سبورتنج 22 نقطة
13 الهلال بالضبعة 19 نقطة
14 المجد السكندرى 17 نقطة
15 المصرى بالسلوم 12 نقطة
16 بايونيرز 10 نقاط
ويحل فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق الأوليمبى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 22 نقطة، حيث يسعى عصام شعبان مدرب جمهورية شبين إلى العودة بالثلاث نقاط والفوز من أجل مواصلة الضغط على دكرنس وانتظار هدية من بروكسى من أجل الانقضاض على الصدارة، فيمى يأمل حسام عبد العال مدرب فريق الأوليمبى فى مواصلة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى فى المقدمة.
ويلتقلى فى نفس التوقيت كل من بايونيرز مع المصرى بالسلوم، أبوقير للأسمدة مع بلدية المحلة، الحمام مع المنصورة، وكفر الشيخ مع المجد السكندرى.
وتستكمل يوم السبت المقبل مباريات الأسبوع الحادى والعشرين بمواجهتين قويتين بين سبورتنج مع اتحاد نبروه، وطنطا مع الهلال بالضبعة.