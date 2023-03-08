شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الطلائع بقطع فى الرباط الصليبى وغضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها السيد أبو أمنة لاعب خط وسط طلائع الجيش إصابته بقطع فى الرباط الصليبى وغضروف الركبة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى البورسعيدى الأخيرة، والتى خسرها بهدف دون رد فى بطولة الدورى.

غادر السيد أبو أمنة مباراة المصرى البورسعيدى فى الشوط الأول بعد الإصابة، وجاءت الأشعة لتؤكد انتهاء موسمه مع الفريق.

وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع السيد أبو أمنة لاعب خط وسط بلدية المحلة لمدة خمسة مواسم لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يبدأ عماد النحاس المدير الفنى لطلائع الجيش رحلة استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته فى الدور الأول للبطولة العربية للأندية.

وأسفرت قرعة الدور الأول للبطولة العربية للأندية لكرة القدم التى أقيمت بالمملكة العربية السعودية، عن مواجهة فريق طلائع الجيش لفريق أهلى طرابلس الليبى، حيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة باستاد جهاز الرياضة يوم 4 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 من نفس الشهر "وذلك خلال شهر رمضان المبارك".

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006 / 2007 و2007 / 2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عماد النحاس على تصحيح أخطاء فريقه التى تسبب فى خسارة مباراة المصرى البورسعيدى بهدف دون رد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى.

ويستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، جهود لاعبه محمد فتح الله مدافع الفريق بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد فتح الله عن دفاع الطلائع فى مباراة المصرى البورسعيدى بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندرى بالدورى.