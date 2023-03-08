شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانا صباحيا اليوم قبل السفر لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، مرانا صباح اليوم الأربعاء يتضمن تدريبات استشفائية للعناصر الأساسية، التى شاركت فى مباراة المقاولون العرب أمس الثلاثاء والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف للتخلص من الإجهاد، فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قويا قبل التوجه لجنوب أفريقيا.

وتطير فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء بعثة فريق الأهلى برئاسة طارق قنديل متوجهة لجنوب أفريقيا لملاقاة صن داونز يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقرر جهاز الأهلى السفر إلى جنوب أفريقيا والبقاء فيها عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز المقرر لها 11 مارس الجارى فى دور المجموعات، ثم التوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة.

ويحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.

حال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

أما حال فوز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.