شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يطلب استضافة بطولة العالم تحت 17 سنة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة تنظيم بطولة العالم تحت 17 سنة عام 2024 فى مصر ضمن خطة دعم اللعبة من قبل مجلس الإدارة.

من جانبه، أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربى، فى وقت سابق، أن مجلس إدارة الاتحاد وضع خطة طويلة الأمد منذ الاجتماع الأول للمجلس عقب الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العامة لتطوير المنتخبات الوطنية ناشئين وشباب ومنتخب أول، وتم تسليمها للجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقة الجهة الإدارية لبرامج ومعسكرات المنتخبات الوطنية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصرى للطائرة قد فتح خطا مع عدد من خبراء اللعبة وهناك دراسة لعدد من السيرة الذاتية لبعض الخبراء للاستقرار على أحدهم لقيادة المنتخب الوطنى استعداداً لبطولة أفريقيا المقرر أن تستضيفها مصر فى شهر أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الطائرة عن هوية المدير الفنى الأجنبى عقب الانتهاء من كل التفاصيل تمهيدا لحضوره لمصر لتوقيع العقود وبدء مهمته رسميا.

وتلقى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة مؤخرا موافقة الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة برئاسة بشرى حجيج على استضافة مصر للبطولة الأفريقية المحدد موعدها فى شهر أغسطس المقبل.

وجاءت موافقة الاتحاد الأفريقى على إسناد تنظيم البطولة لمصر بعد الملف القوى الذى تقدم به مجلس إدارة الاتحاد المصرى وتأكيدهم على الدعم الكبير للدولة المصرية لكل الأحداث والبطولات التى تحتضنها مصر.