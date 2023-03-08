شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ ومروان عطية أبرز الوجوه الجديدة فى معسكر منتخب مصر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عدد من الوجوه الجديدة حسابات البرتغالي روي فيتوريا لضمهم لمعسكر الفراعنة الذى ينطلق بعد أقل من أسبوعين، وعلى رأـس هذه الأسماء أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة ومروان عطية لاعب الأهلي.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.

وأعلن الكاف حكام مباراتي مصر ومالاوي، حيث في لقاء الذهاب بالقاهرة، يتولى الحكم الجابوني بيير غيسلان أتشو إدارة المباراة، ويعاونه مواطنه بوريس ديتسوجا وأبلميرو دوس ريس نيجرو من ساوتومي وبرينسيبي.

بينما مواجهة الإياب تم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

وخرج الثنائى محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومحمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب، بينما استدعى المنتخب كلا من محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي ، أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي ،أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور التركي ، طارق حامد – اتحاد جدة السعودي ، سام مرسى - ايبسويتش الإنجليزي ، أحمد حمدى – مونتريال الكندي ، مصطفى محمد – نانت الفرنسي، عمر مرموش فولفسبورج الألماني وإمام عاشور – ميتلاند الدنماركي.