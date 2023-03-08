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«لدي عائلة وأطفال» .. نجم برشلونة تشافي: يكون الأمر صعبا عندما يخبرونك أنك ليست لديك شخصية

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الشارقة - اميمة ياسر - اعترف تشافي هيرنانديز بأنه عاش "بعضا من أسوأ أيام حياته" وهو يدرب الإسباني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تشافي، البالغ من العمر 47 عاما، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن "الانتقادات المستمرة قد تكون صعبة في بعض الأحيان".

وأضاف: "عشت بعض أسوأ أيام حياتي وأنا أدرب برشلونة.. أنا أشاهد المباريات باستمرار، أشاهد مبارياتنا ثلاث أو أربع مرات. إنه شيء أستمتع به".

وأردف اللاعب السابق للفريق الكتالوني قائلا:  "أتعرض للحكم والانتقاد باستمرار. إنه أمر صعب، لدي عائلة وأطفال. هناك العديد من اللحظات التي لا يكون فيها مجديا أن أكون مدربا لبرشلونة".

وأبرز: "يكون الأمر صعبا للغاية عندما يخبرونك أنك لست جيدا أو ليست لديك شخصية".

وفاز تشافي بأول لقب له مع برشلونة في يناير الماضي، فيما يتصدر فريقه حاليا ترتيب "الليغا" بفارق 9 نقاط عن مطارده .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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