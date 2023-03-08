شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستضيف الجيش الملكى فى مهمة الحفاظ على فرص التأهل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، يخوض فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، تحدياً قوياً، عندما يستضيف نظيره الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي يقام على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.

في المقابل يدخل الجيش الملكي المباراة متصدراً مجموعته برصيد 7 نقاط بعدما تعادل مع بيراميدز بالقاهرة بهدفين لمثلهما ثم فاز على إسكو كارا بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على فيوتشر بالمغرب بهدفين نظيفين.

ويدير اللقاء الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل، ويعاونه مواطنه سويلا زاخلي مساعد أول، والأنجولي إفانيلدو ميريال مساعد ثاني، والجنوب الأفريقي لوكسولو بادي حكم رابع، والسوداني مأمون بشارة مراقب للمباراة.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن مواجهة الجيش الملكي المرتقبة، تعتبر على قدر كبير من الأهمية، وقال السقا أن مباراة الجيش الملكي هي مباراة صعود بالنسبة لفيوتشر لا بديل فيها عن الفوز، مضيفاً أن المباريات المتبقية لفريقه ستقام داخل مصر وهذا يجب أن يمنحهم أفضلية لتحقيق نتائج جيدة.

واستعاد فيوتشر خدمات أكثر من لاعب مصاب في تلك المباراة، أبرزهم، مروان محسن، وعمر السعيد وسعد الدين سمير، بينما يستمر غياب المهاجم حاجي باري للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: جوناثان أنجويم، سعد سمير، محمود مرعي، باسم على، خط الوسط: مهند لاشين، محمد رضا، كريم نيدفيد، خط الهجوم: محمد فاروق، مروان محسن، ناصر ماهر.