شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اجتماع أمير مرتضى مع لاعبى الزمالك بعد الفوز على الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق عقب الفوز على الترجي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه المشرف على الكرة الشكر للاعبين بعد الفوز، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير، وشدد على ضرورة مواصلة الانتصارات.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء، أمس، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.