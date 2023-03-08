شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكشف مصير ودية المكسيك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسئولو منتخب مصر لكرة القدم، أن المنتخب تلقى العديد من العروض لمواجهة منتخبات عالمية خارج مصر في شهر يونيو المقبل ومن بينها منتخب المكسيك.

وأوضح مسئولو المنتخب أن هناك عروض لمباريات ودية في شهر يونيو، ولكن لم نحسمها حتى الآن، ونتابع مع الاتحاد الأفريقي لمعرفة المواعيد الخاصة بالمباريات الرسمية لنحدد موقفنا من المباريات الودية إذا كان هناك وقت للعب خارج مصر أم لا".

وتابع مسئولو المنتخب أن فيتوريا متفائل بوجوده مع المنتخب واللاعبين الموجودين في مصر، ويرى أن هناك نواقص ولكننا نستطيع التغلب عليها مع الوقت والاستمرارية.