شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يستقر على عودة " الونش " لدفاع الفريق بشكل تدريجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للزمالك على الدفع بمحمود حمدى الونش مدافع الفريق تدريجيا في المباريات بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبى التي عانى منها في بداية الموسم من أجل الإعتماد عليه بشكل أساسى في المباريات المقبلة في ظل المعاناة الشديدة التي يعانى منها الخط الخلفى للفريق الأبيض في المباريات الماضية .

وعاد محمود حمدى "الونش" إلى قائمة الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى فى الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا التى أقيمت بالأمس، وذلك بعد غياب 138 يوماً، حيث كان آخر ظهور للاعب فى مباراة سموحة يوم 18 أكتوبر الماضى فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

وضم البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الونش لقائمة الأبيض التى تستعد لمواجهة الترجى التونسي، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد برج العرب، وذلك بعد التأكد من جاهزيته الفنية.