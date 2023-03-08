شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي الجريح يواجه فاركو فى مهمة التغلب على أزماته بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الإسماعيلى نظيره فاركو في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية، في مباراة قوية ومرتقبة، ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري الممتاز، والتي يديرها الحكم الدولي محمد عادل.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما تجمد رصيد فريق الاسماعيلى عند النقطة 15 في المركز السادس عشر.

ويستعيد الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه عماد حمدى نجم خط وسط الفريق في مباراة فاركو، بعدما غاب عن مباراة الإسماعيلى وفيوتشر بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

من جانبه هدد حمزة الجمل لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة حال زيادة وزن أى لاعب، حيث يخضعون لقياسات وزن مستمرة تمهيداً لاستعادتهم الفورمة الفنية والبدنية لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

وطالب الجمل، مجلس إدارة ناديه برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى بضرورة تغيير لائحة فريق الكرة، بحيث تتضمن بنودا تحفيزية لاستعادة الانتصارات وتصحيح المسار فى جدول الدوري، بجانب وضع بنود تقضى بعقاب اللاعبين الذين لا يلتزمون بتعليمات الجهاز الفني تمهيداً لعودة الانضباط والالتزام لصفوف الفريق الأصفر.

في المقابل عكف طارق العشرى المدير الفنى لفاركو على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة المقاولون العرب التى انتهت بفوز فاركو بهدفين مقابل هدف، وذلك لعدم تكرارها فى مباراة الإسماعيلى.

ويسير العشري بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق ، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.