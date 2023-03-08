شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يصطحب "الشيف" فى رحلة جنوب أفريقيا والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اصطحاب الشيف الخاص بالفريق فى رحلة جنوب أفريقيا والكاميرون لمواجهة صن دوانز والقطن ، للإشراف على وجبات البعثة طوال مدة الإقامة هناك.

وينوى الأهلى السفر إلى جنوب أفريقيا والبقاء فيها عدة أيام بعد خوض مباراة صن دأونز المقرر لها 11 مارس الجارى فى دور المجموعات، ثم التوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة.

ويحتل الاهلى المركز الثالث فى مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن دأونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

فى حالة فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

أما فى حالة فوز الأهلى على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودى صندأونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلى على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودى صن دأونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة ألفريق السودانى أمام بطل جنوب أفريقيا.