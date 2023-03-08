شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفًا ثقيلا على أسكو كارا التوجولى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، في السادسة من مساء اليوم، الأربعاء ضيفًا علي اسكو كارا التوجولي على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، في مباراة ستشهد قوة وندية بين الطرفين، لا سيما وإن الفريق السماوي يطمع في حصد الثلاث نقاط لتأمين موقفه وضمان التأهل لدور الثمانية.

يدخل بيراميدز المباراة محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، والجيش الملكي في الصدارة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وحذر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لبيراميدز لاعبى فريقه من أرضية ملعب مباراة أسكو كار، خاصة وإنه ملعب من النجيل الصناعى، مؤكدًا إنه يجب أن يكون اللعب بحذر شديد، ودون بذل مجهود والاعتماد على تدوير الكرة بين أقدام اللاعبين أكثر من الجري داخل الملعب، ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم سيلسو أرميندو، من موزمبيق، ويعاونه جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول من أنجولا، وأرسينو مارينجولي، المساعد الثاني من موزمبيق، وسيموس بيرناردو الحكم الرابع من موزمبيق، ويراقب المباراة، الحاجي باباجانا من نيجيريا، ويراقب الحكام، شيكوودي كالسيتوس من نيجيريا، والمنسق العام مصطفى سالوي من المغرب، والمنسق الأمني جوليوس بن إمونيا من غانا.

وضمت قائمة بيراميدز التي توجهت إلي توجو كلًا من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - وليد الكرتي - محمود دونجا - محمد صادق، خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي .

ومن المتوقع إن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.