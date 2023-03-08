شكرا لقرائتكم خبر عن أبوعبلة يناقش مع خبير التغذية وضع برنامج لرحلتى الأهلي بجنوب أفريقيا والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبي بالنادى الاهلى برئاسة أحمد أبو عبلة وضع برنامجا للتغذية للاعبين طوال مدة الإقامة في جنوب أفريقيا والكاميرون لمعادلة ضغط المباريات وحالة الطقس والحالة البدنية للاعبين، وذلك بجانب البرنامج الغذائى للاعبين الذى يعمل على تنفيذه طوال الموسم.

ويتضمن النظام الغذائى العام للاعبين خطة محددة لكل لاعب فى الفريق الأول طوال الموسم، وفقا لمعدلات الجرى فى المباريات للحفاظ على حالته البدنية وتفادى تدخل المؤثرات الغذائية لتقليل حالة الإصابات لدى اللاعبين وميزانه اليومي.

وينوى الأهلي السفر إلى جنوب أفريقيا والبقاء فيها عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز المقرر لها 11 مارس الجاري في دور المجموعات، ثم التوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجاري فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذي يختتمه الأهلي بمواجهة الهلال السوداني بالقاهرة.

من جانبه ، قال الدكتور إيهاب علي، مستشار التغذية لفريق الكرة، قال إنه حدد البرنامج الغذائي الخاص برحلتي الفريق في جنوب إفريقيا والكاميرون بما يتناسب مع الأجواء في البلدين، كما تم وضع برنامج خاص لبعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية واستشفائية للإسراع في تجهيزهم.

، ويعقد أبوعبلة جلسة خاصة مع الدكتور أيهاب علي من أجل التنسيق بشأن برنامج الفريق الغذائي برحلتي جنوب أفريقيا والكاميرون.

وأضاف مستشار التغذية لفريق الكرة، فيما يخص رحلة جنوب إفريقيا، أن الفريق سيتواجد في مدينة تتميز بارتفاعها عن سطح البحر ونقص في الأوكسجين، وسنقدم للاعبين أنظمة غذائية يستطيعون من خلالها التعامل مع الضغوط الجوية ونقص الأوكسجين.

وأشار إلى أن الأغذية التي ستقدم للاعبين ستكون غنية بالحديد والنترات والفيتامينات التي تساعد اللاعب في عدم التأثر بالارتفاع عن سطح الأرض، وأيضا سنقدم لهم أغذية تزيد من نسبة الأوكسجين التي تصل إلى الجسم. وعن النظام الغذائي في رحلة الكاميرون، قال إيهاب علي، إن هناك نقصا في الأوكسجين بالكاميرون، وسيتم استخدام فيتامينات ومعادن لازمة للتعامل مع الضغوط الجوية، كما تم وضع برنامج يتناسب مع توالي المباريات. وتطرق مستشار التغذية بالنادي للحديث عن البرامج الغذائية للاعبين الذين اشتكوا من إصابة في الفترة الماضية ويتم تجهيزهم للتواجد مع الفريق، مؤكدا على وضع برامج غذائية خاصة بهم لتسريع التئام الجروح، ووضع نظام غذائي مضاد للالتهابات لتسريع عودتهم ، وأكد على مراعاة زيادة استخدام المحاليل الملحية التي يستخدمها اللاعبون أثناء التدريبات والمباريات لضبط ضغط الدم والأوكسجين في الدم. وشدد ايهاب علي، وجود نظام غذائي لمقاومة الظروف والضغوط الجوية ليكون كل لاعب حصل على النسبة الكافية من احتياجاته قبل المباراة، كما أكد على وضع برامج غذائية لما بعد المباريات.

ويحتل الاهلى المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

في حالة فوز الأهلي في مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقي النتائج.

أما في حالة فوز الأهلي على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي في الفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.