شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. شبين والأوليمبى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، 6 مواجهات قوية فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى بين دكرنس مع بروكسى، والأوليمبى مع جمهورية شبين، وبايونيرز مع المصرى بالسلوم، أبوقير للأسمدة مع بلدية المحلة، الحمام مع المنصورة، وكفر الشيخ مع المجد السكندرى.

يستضيف فريق دكرنس متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 37 نقطة، فريق بروكسى ورك صاحب المركز السابع برصيد 30 نقطة، فى مباراة صعبة على أبناء سعيد عبد العزيز مدرب دكرنس الذى يسعى لاستغلال الحالة المعنوية العالية للفريق بعدما حول هزيمته لفوز أمام الهلال فى الجولة الماضية من أجل مواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة، فيما يسعى بروكسى فى مواصلة زحفه إلى فرق المقدمة بقيادة مهاجمه المخضرم أحمد جمعة هداف مجموعة بحرى.

ويحل فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق الأوليمبى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 22 نقطة، حيث يسعى عصام شعبان مدرب جمهورية شبين إلى العودة بالثلاث نقاط والفوز من أجل مواصلة الضغط على دكرنس وانتظار هدية من بروكسى من أجل الانقضاض على الصدارة، فيمى يأمل حسام عبد العال مدرب فريق الأوليمبى فى مواصلة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى فى المقدمة.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من بايونيرز مع المصرى بالسلوم، أبوقير للأسمدة مع بلدية المحلة، الحمام مع المنصورة، وكفر الشيخ مع المجد السكندرى.

وتستكمل يوم السبت المقبل مباريات الأسبوع الحادى والعشرين بمواجهتين قويتين بين سبورتنج مع اتحاد نبروه، وطنطا مع الهلال بالضبعة.