شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة فيوتشر والجيش الملكى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، لخوض تحدياً قوياً، عندما يستضيف نظيره الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة فيوتشر والجيش الملكي

تقام مباراة فيوتشر والجيش الملكي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يقام على استاد السلام.

ترتيب مجموعة فيوتشر

يتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

مشوار فيوتشر في دور المجموعات

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.

صافرة جنوب أفريقية لإدارة اللقاء

ويدير اللقاء الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل، ويعاونه مواطنه سويلا زاخلي مساعد أول، والأنجولي إفانيلدو ميريال مساعد ثاني، والجنوب الأفريقي لوكسولو بادي حكم رابع، والسوداني مأمون بشارة مراقب للمباراة.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

واستعاد فيوتشر خدمات أكثر من لاعب مصاب في تلك المباراة، أبرزهم، مروان محسن، وعمر السعيد وسعد الدين سمير، بينما يستمر غياب المهاجم حاجي باري للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: جوناثان أنجويم، سعد سمير، محمود مرعي، باسم على، خط الوسط: مهند لاشين، محمد رضا، كريم نيدفيد، خط الهجوم: محمد فاروق، مروان محسن، ناصر ماهر.