شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. مؤتمر صحفى للكشف عن تفاصيل كأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الأربعاء ، الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الساعة الرابعة مساءً، للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم للخماسي الحديث فى الفترة من 7 إلى 12 مارس الجارى.

ويشهد المؤتمر الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وانطلقت منافسات البطولة أمس الثلاثاء بتصفيات السيدات على مجموعتين على أن تقام اليوم الأربعاء تصفيات الرجال على مجموعتين أيضًا .

وتقام غدا الخميس 9 مارس منافسات الدور نصف النهائي سيدات على مجموعتين ، وتلعب يوم الجمعة 10 مارس منافسات الدور نصف النهائي رجال على مجموعتين.

يتأهل 36 لاعبًا لنصف النهائي بواقع أول 15 في كل مجموعة بالإضافة إلى أصحاب أفضل 6 ارقام، ليتكون نصف النهائي من مجموعتين كل مجموعة 18 لاعبًا ، وتختتم منافسات الفردي يوم السبت 11 مارس بإقامة نهائي الرجال والسيدات ثم تتويج الفائزين.

الجدير بالذكر أنه يتأهل للنهائي 18 لاعبًا بواقع ال 7 الأوائل في كل مجموعة بالاضافة لاصحاب أفضل 4 أرقام في المجموعتين.

وتختتم البطولة يوم الأحد 12 مارس بإقامة منافسات التتابع المختلط ثم تتويج الفائزين.

ويشارك في منافسات البطولة 156 لاعبًا ولاعبة بواقع 80 لاعبًا و 76 لاعبة بالبطولة بالإضافة لـ 100 إداري و 36 ضيف ليبلغ عدد المشاركين بالبطولة 292 فردًا، يمثلون 35 دولة وهم:

" مصر ، الأرجنتين ، أستراليا ، النمسا ،بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، الصين ، التشيك، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، المجر ، الهند ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تايلاند ، أوغندا ، أوكرانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية".