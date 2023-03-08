شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطير لمالاوي 25 مارس بعد 24 ساعة من مواجهة الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول يوم 25 مارس موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى مالاوي لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، مطلع العام المقبل.

ووافق اتحاد الكرة على تخصيص طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول خلال رحلة السفر إلى مالاوي.

واقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.

وأعلن الكاف حكام مباراتي مصر ومالاوي، حيث في لقاء الذهاب بالقاهرة، يتولى الحكم الجابوني بيير غيسلان أتشو إدارة المباراة، ويعاونه مواطنه بوريس ديتسوجا وأبلميرو دوس ريس نيجرو من ساوتومي وبرينسيبي.

بينما مواجهة الإياب تم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.