شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة الانتصار على الترجى ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الفريق الكروى للزمالك صفحة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجى التونسى بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الرابعة لدور المجموعات الأفريقي.

وطالب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق، من اللاعبين طى الصفحة التفكير والتركيز على المباراة المقبلة أمام إنبى في الجولة الـ21 للدورى المقرر إقامتها الأحد المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدي الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يظل الترجى على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى شباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الرابع بنفس عدد النقاط.