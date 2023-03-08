شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من فيريرا فى الزمالك بعد الفوز على الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، عقب الفوز على الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويستأنف الفريق تدريباته عصرغداً الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحقق البرتغالى جوسفالدو فيريرا أول فوز له مع القلعة البيضاء فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
بهذا الفوز كسر فيريرا عقدة مباريات دور المجموعات الذى لم يتذوق طعم الفوز فى المباريات الستة السابقة، ليحقق فوزا كبيرا على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفاز فريق الزمالك على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما بالأمس، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.