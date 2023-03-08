شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من فيريرا فى الزمالك بعد الفوز على الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، عقب الفوز على الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الفريق تدريباته عصرغداً الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.