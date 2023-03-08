دوري أبطال أوروبا: - تشيلسي يثأر من دورتموند وبنفيكا يقسو على كلوب بروج بخماسية

تأهل كل من تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مساء الثلاثاء في إياد دور الستة عشر.



وفاز على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 /صفر، وثأر من هزيمته في مباراة الذهاب بهدف دون رد وتفوق في إجمالي نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 1/ ليتأهل لدور الثمانية من البطولة القارية.



وحسم تشيلسي الفوز بهدف في كل شوط سجلهما كاي هافيرتز ورحيم ستيرلينج على الترتيب، كما ألغى الحكم هدفين لصالح الفريق الإنكليزي.



وتقدم ستيرلينج بهدف لتشيلسي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول ثم أضاف هافيرتز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 53.



وفي مباراة تأهل بنفيكا البرتغالي إلى دور الثماني، بفوزه الساحق على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 5 / 1، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بنفيكا 2 /صفر ليتفوق الفريق البرتغالي في مجموع اللقاءين بنتيجة 1/7.



وتقدم بنفيكا بهدف مبكر في الدقيقة الثانية بواسطة جواو ماريو لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (فار).



وتقدم رافا سيلفا بهدف لبنفيكا في الدقيقة 38 عبر تصويبة قوية بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة جونكالو راموس.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تقمص جونكالو راموس دور البطولة وسجل الهدف الثاني لبنفيكا بتمريرة حاسمة من جواو ماريو.



وعاد جونكالو راموس وسجل الهدف الثاني له والثالث لبنفيكا في الدقيقة 57 بتسديدة بقدمه اليسرى بعد تمريرة من أليكس جريمالدو.



وحصل بنفيكا على ضربة جزاء نتيجة عرقلة اباكار سيلا لجيلبرتو جونيور، ليسجل منها جواو ماريو رابع أهداف الفريق البرتغالي في الدقيقة 71.



وشهدت الدقيقة 78 الهدف الخامس لبنفيكا عن طريق ديفيد نيريس مستغلا تمريرة جواو نيفيس، حيث استعان الحكم بتقنية الفيديو (فار) قبل احتساب الهدف.



وقبل دقيقتين من نهاية المباراة رد بيورن ماير بالهدف الوحيد لكلوب بروج.



(وكالات)