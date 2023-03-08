شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من ستيرلينج عقب فوز تشيلسي أمام بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره بوروسيا دورتموند، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح تشيلسي من الفوز أمام نظيره بوروسيا دورتموند، بهدفين نظيفين دون رد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث ستيرلينج في تصريحات لـ "بي تي سبورت": لقد قدمنا أداءً كبيرًا، وكان لدينا عزيمة وإصرار، لقد اسغلينا الفرص المتاحة، وشعرناأننا كفريق واحد، قادرون على التأهل.

وتابع عن الهدف الذي أحرزه: لقد قدمنا أداءً كبيرًا، وكان لدينا عزيمة وإصرار، لقد اسغلينا الفرص المتاحة، وشعرنا أننا كفريق واحد،قادرون على التأهل.

وأتم: لقد فكرت في تسديد الركلة، لكني كنت على ثقة تامة في كاي ليسجلها بنجاح وهذا ما حدث.