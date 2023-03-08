دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي وبنفيكا يتأهلان إلى الدور ربع النهائي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "ستامفورج بريدج"، في إياب دور الستة عشر من البطولة القارية.

ونجح "البلوز" بعد محاولات عديدة خلال الشوط الأول، في إحراز هدف التقدم، بعد تسديدة قوية من رحيم ستيرلينج، بالدقيقة 43، لينتهي الشوط بتقدم البلوز 1-0، لتصبح النتيجة متعادلة في المباراتين.

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على بوروسيا دورتموند بعد ارتطام الكرة بيد ماريوس ولف بعد عرضية من بن تشيلويل، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وسدد ركلة الجزاء كاي هافيرتز واصطدمت بالقائم الأيسر للحارس مايير، قبل أن يقرر الحكم إعادتها بسبب وجود لاعبين من الفريق الألماني داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الركلة، لينفذها هافيرتز مجددا ويسجلها بنجاح في الدقيقة 53، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي 2-1 بمجموع المباراتين.

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بنفيكا يتأهل

وفي مباراة أخرى، حصل فريق بنفيكا البرتغالي على بطاقة التأهل إلى منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه السهل على كلوب بروج البلجيكي بخمسة أهداف مقابل هدف.

تقدم بنفيكا بهدف سجله رافا سيلفا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل زميله جونسالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفس الشوط الثاني، عزز بنفيكا تفوقه بتسجيله هدف ثالث في الدقيقة 57، عن طريق جونسالو راموس، الذي وضع بصمته على هدفه الثاني في المباراة.

وسجل جوا ماريو الهدف الرابع لصالح أصحاب الأرض من ركلة جزاء، أما الهدف الخامس فقد جاء عن طريق اللاعب ديفيد نيريس في الدقيقة 77.

واكتفى كلوب بروج بتسجيل هدف شرفي، في الدقيقة 87، عن طريق اللاعب بيورن ماير.

يُذكر أن بنفيكا فاز في مباراة الذهاب على كلوب بروج، بهدفين دون رد قبل أسبوعين.

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