صحيفة إسبانية: لاعب من ريال مدريد ينتظر عرضا من برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد لاعبي فريق ريال مدريد يميل لفكرة انتقاله إلى برشلونة، الغريم التقليدي للنادي الملكي، وسط التكهنات المستمرة حول مستقبله في النادي الأبيض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مستقبل اللاعب ماركو أسينسيو مع ريال مدريد أصبح في خطر، حيث يشعر كل من الإسباني وممثليه بخيبة أمل من قرارات المدرب كارلو أنشيلوتي الأخيرة، والتي دفعته إلى التهميش.

وأكدت الصحيفة أن أسينسيو "يعيد التفكير بجدية، في الوقت الحالي، في مستقبله مع ريال مدريد:".

ومن المقرر أن ينتهي عقد أسينسيو الحالي مع ريال مدريد في صيف 2023، ولا يفكر اللاعب في تجديد عقده، حسب الصحيفة المذكورة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي بدا فيه تجديد عقد أسينسيو مع ريال مدريد يسير في الطريق الصحيح، تغير كل شيء بسبب قرارات أنشيلوتي تجاهه.

ولفتت إلى أن الامور تفاقمت خلال مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، بعدما قرر أنشيلوتي استبدال أسينيسو، وخرج الأخير وهو في حالة غضب شديد وركل مقاعد البدلاء.

وأكدت "سبورت" أنه في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق بين أسينسيو وريال مدريد حول التجديد وأصبحت العلاقة بينهما متوترة للغاية.

وأضافت أن هناك 3 جهات تترقب مستقبل ماركو أسينسيو، وهم ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي، وغريم ريال مدريد التقليدي فريق برشلونة.

وأشارت إلى أن ميلان وآرسنال تحدثا مع ممثلي أسينسيو حيث أبديا استعدادهما لتقديم عرض للاعب، في حين أن برشلونة على دراية كاملة بكل ما يحدث حاليًا في مفاوضاته مع ريال مدريد بشأن التجديد.

ووفقًا للصحيفة، فإن برشلونة لم يتخذ أي خطوة حتى الآن تجاه أسينسيو، ولكن النادي الكتالوني يعرف بالفعل أن اللاعب سيكون على استعداد للاستماع إلى عرض "البلوجرانا" حال تقديمه.

ويقدر برشلونة أهمية أسينسيو كلاعب، ويراه فرصة كبيرة في السوق، ولكنهم لن يتدخلوا في مستقبله مع ريال مدريد، وفي حال انتهى الطرفان بالانفصال، سيقرر النادي الكتالوني ما إذا كانت تلك الصفقة ممكنة بالنظر إلى مشروعهم الحالي أم لا.