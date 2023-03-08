شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام انبى بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام الترجى التونسى، التى أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى، بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد التعادل السلبى مع بيراميدز فى الجولة الأخيرة من الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام انبى

يستعد الزمالك لمواجهة انبى فى السابعة مساء الاحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية و العشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وانبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.