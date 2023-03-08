شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مدرب بايرن ميونيخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان.. ورسالة مثيرة لـ ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي: لم أتخذ قرار التشكيل النهائي حتى الآن، أفترض أن ستانيشيتش سيلعب، كان يعاني من مشكلةفي الفخذ لكنه كان قادرًا على التدريب، إنه يدافع جيدًا، ولديه سرعة جيدة، لقد أثبت نفسه، لديه ميزة لأن بنيامين بافار موقوف.

وتابع عن إصابة نيمار: الأمر لا يتغير كثيرًا، مبابي سيبدأ، وهذا يغير الأمور (من مباراة الذهاب)، باريس سان جيرمان لديه فكرة واضحة عن ميسي ومبابي في خط الهجوم، علينا منع التمريرات لميسي، يان سومر سيكون له دور يلعبه.

وعن ماني: إنه يحصل على المزيد والمزيد من الإيقاع، لا أعتقد أنه سيبدأ، لكن لم يتم تحديد ذلك بعد، يتعين على اللاعبين الموجودين علىمقاعد البدلاء جلب الزخم والتهديد بتسجيل الأهداف، اعتمادًا على ما نحتاجه، يمكنه أيضًا أن يكون حاسمًا على مقاعد البدلاء إذا لم يبدأ.

وأردف عن إذا كان دفاع الفريق الفرنسي نقطة ضعفهم: لن أسميه ضعفًا، لكن لديهم سلوكًا دفاعيًا واضحًا جدًا جيد الاستخدام، ولكنه خطير إذا تم إساءة استخدامه، لا أريد الإفصاح كثيرًا عن خطتنا، ولكننا نريد أن نستخدم ذلك لصالحنا.

وأشار عن كيليان مبابي: تبديله في مباراة الذهاب كان له تأثير على باريس سان جيرمان وأيضًا علينا، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم،يتغير النهج عندما يلعب، غدًا سيبدأ، يتعلق الأمر بحل الأمور بشكل جماعي، نحن بالتأكيد على استعداد جيد.

وواصل: لم أكن أتخيل أن أكون مدربا لبايرن ميونخ، مدينتي يبلغ عدد سكانها 700 نسمة، إنها مباراة مهمة بالنسبة لي غدا، أريد أن أفوز بدوري الأبطال مع فريقي في وقت ما.

واستكمل: من الطبيعي أن يشعر اللاعبون والجهاز الفني بالتوتر، سيكون من الضروري أن نلعب مباراة رائعة، سنحاول بذل قصارى جهدناللفوز، لن نفكر فقط في الدفاع، ثم سنرى ما سيحدث، أتمنى أن نكون محظوظين ونفوز بهذه المباراة أيضًا.

وأكد: ميسي ومبابي من أفضل ثنائي في العالم، ليس من السهل الدفاع ضدهما، يبحث مبابي عن الركلات العميقة خلف خط الدفاع، بينمايحاول ميسي تمرير الكرة إليه، فهم سريعان جدًا في حركاتهما.

وأتم: بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا لاعبون من حولهم، لن يكون الأمر سهلًا ولكن لدينا فكرة جيدة عن كيفية احتواء ميسي والتحكم في المساحات بشكل أفضل مما فعلناه في آخر 20 دقيقة في باريس، لحسن الحظ، نحن لدينا أيضًا حارس مرمى رائع.