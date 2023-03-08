بعد الفوز على الترجي وخسارة المريخ أمام بلوزداد.. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي الجولة التي شهدت فوز غالي وثمين للزمالك على حساب الترجي، لينعش آماله في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ستاد برج العرب.

كما حقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا مثيرا على فريق المريخ السوداني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب 19 ماى 1956 بعنابة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وبهذه النتائج، يصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- الترجى التونسى.. 9 نقاط

2- شباب بلوزداد.. 6 نقاط

3- الزمالك.. 4 نقاط

4- المريخ السودانى.. 4 نقاط