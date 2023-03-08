شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: مواجهة الأهلى كانت الأسوأ لأسوان وألعب أمام كل الفرق للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق أسوان: "حديث البرتغالى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك لم يؤثر عليا ومتعود على الضغط فى الإمارات قبل قيادة أسوان".

وقال أيمن الرمادى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "أشكر الجميع فى أسوان وعلى رأسهم المحافظ، والمقابل المادى لإعارة بلحاج للزمالك ساهم فى حل الأزمة المالية جزئيا".

وأضاف الرمادى: "كنت متحفظا على العمل فى مصر منذ فترة ورفض أكثر من عرض، ولكن منذ سنتين أيام كورونا فكرت فى الموضوع وأصبح لى حنين فى العمل فى مصر، واللاعب المصرى ونظيره الجزائرى الأفضل عربيا لأنهم الأكثر قوة وحمية".

وتابع: "كان لدى رغية أكيدة خلال الآونة الأخيرة للعمل فى مصر، وكنت أتوقع تقديم أداء جيد منذ مباراة فيوتشر بالدورى".

وأوضح: "تلقيت عروضا لقيادة 4 أندية ورحبت لكن مع بداية الموسم القادم، واحترامى لتعاقدى مع أسوان حال دون قبولى عروض من أندية أخرى، ولو رحلت عن تدريب أسوان كنت سأعود للتحليل ولن أدرب أى فريق آخر هذا الموسم".

وأضاف: "فيريرا تكلم معايا باحترام بعد مباراة الزمالك وقال لى يا ريت تلعب بهذا الشكل مع كل الفرق بما فيهم الأهلى، قلت له أنا ألعب أمام الفرق بنفس الطريقة ولا ألعب لصالح فريق آخر".

وتابع: "مواجهة الأهلى كانت الأسوأ لأسوان استقبلنا 3 أهداف فى 12 دقيقة بعد خروج كاستيلو مدافع الفريق وأهدرنا ركلة جزاء".