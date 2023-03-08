شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف القرارات الجدلية تحكيميا بلقاء الأهلي والمقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الخبرة منحت الدولي محمد الحنفى التميز خلال إدارته لمواجهة الأهلى والمقاولون التى أقيمت مساء الثلاثاء وانتهت بفوز الأحمر2/1.

وأضاف عقل في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365 أن الحكم بذل جهدا بدنيا كبيرا محاولا التواجد بالمكان المناسب أغلب فترات المباراة، وتدخل بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، أبرزها في الدقيقة الأولى عندما احتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلي طاهر، وأكد الـ"VAR" القرار من خلال التشيك الصامت، والتواصل عبر الكومينكيشن سيستم، وقد حدث هذا أكثر من مرة خلال فعاليات اللقاء الذى استمر 100 دقيقة بعد إضافة الوقت الضائع، الذى أحسن تقديره الحنفى في نهاية شوطي المباراة، كما تدخل الحكم بشكل بجيد طبقا للقانون وأشهر البطاقة الصفراء في 4 مناسبات منها 3 للأهلي مقابل إنذار وحيد للذئاب.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد وسمحا باستمرار اللعب في العديد من الهجمات المؤثرة، كما أشارا على 3 حالات تسلل وتعاونا مع الحكم في أخطاء القريبة منهم طبقا للقانون، كما سيطر الحكم الرابع على المنطقة الفنية، وتعامل مع الأجهزة الفنية بشكل جيد إلى جانب أن ثنائي الـ"VAR" تواصلا مع الحكم خلال اللقاء بشكل جيد طبقا للبروتوكول.