شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى: الزمالك قدم شوطا أول جيدا أمام الترجى والتأهل ليس صعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحلواني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فريق الزمالك قدم شوطا أول جيدا أمام الترجى التونسى ساعده في السيطرة على وسط الملعب واستغلال مفاتيح لعبه، موضحاً أن الأبيض كلل مجهوده في الشوط الأول بتسجيل هدفين.

وقال الحلوانى خلال تصريحات لـ "تليفزيون الخليج 365"، إن أداء الزمالك تراجع في الشوط الثانى الأمر الذى جعله يستقبل هدفاً، مشيراً إلى أن هناك أكثر من لاعب قدموا لقاء جيدا اليوم في مباراة الترجى التونسي، وعلى رأسهم سيف جعفر الذى مثّل حلقة وصل قوية بين وسط الملعب والهجوم ومعه زيزو ومصطفى شلبي.

وكشف الحلوانى أن فريق الزمالك بمقدروه التأهل إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا إذا ما استمر اللاعبون على هذا الأداء والمستوى الجيد، والروح الكبيرة التي ظهرت في مباراة الترجى.

وحقق البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، أول فوز له مع القلعة البيضاء فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز كسر فيريرا عقدة مباريات دور المجموعات الذى لم يتذوق طعم الفوز فى المباريات الستة السابقة، ليحقق فوزا كبيرا على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف.