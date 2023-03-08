شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: نسعى للفوز على شباب بلوزداد والمريخ لحسم التأهل إلى ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على الترجى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة الأمس كانت يحب أن تحدث معنا منذ فترة طويلة، ومن المهم أن نفهم جيدا الفترات التي لا يظهر فيها الفريق بصورة جيدة لحل السلبيات". وأضاف فيريرا: "كنا أفضل في الشوط الأول، وواجهنا منافس قوي جدا خططيا وبدنيا، ونجحنا في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وقال المدير الفنى: "اللحظة التي اعتمد فيها الترجي على رأسى حربة في الشوط الثاني قررنا الاعتماد على المرتدات وهو أمر نمتاز به هجوميا واهنئ اللاعبين وأتمنى أن نستمر على نفس الوتيرة في الفترة المقبلة".

وأكد فيريرا أن هناك احتراما متبادلا بينه وبين الجماهير، وشدد المدير الفنى: "إذا كان الزمالك يرغب في الفوز خلال المباريات المقبلة سيفوز، ولا أعلم المستقبل كي أعرف متى سيسجل الفريق 3 أهداف، ولكننا نبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا".

وتابع فيريرا: "مشكلتنا في دوري أبطال أفريقيا أن الزمالك خسر أول مباراة على ملعبه في مباراة لا نستحق أن نخسرها، ونسعى لحصد 6 نقاط من مباراتي شباب بلوزداد والمريخ لحسم التأهل مباشرة للدور التالى".

وقال المدير الفني: "الترجى يمتلك 9 نقاط وسيواجه منافسينا علي مراكز التأهل وأتمنى أن تكون النتائج في صالحنا لنحسم التأهل للدور التالى".

واختتم فيريرا تصريحاته قائلا: "من خبرتي وبطولات أفريقيا التي خضتها أرى أن مباراة شباب بلوزداد وضربة جزاء التي احتسبت ضد الزمالك هي سبب الأزمة، وما يقدمه فريقي في البطولات القارية يكون أفضل من الدوري".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط.