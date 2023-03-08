الامارات | هدف قاتل يؤهل الشارقة ويقصي الجزيرة من الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الشارقة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بفوزه على الجزيرة 2-1، أمس، على استاد الشارقة، علماً أن هذه المباراة جاءت بعد أيام قليلة من مباراة الفريقين الأخيرة في الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين التي انتهت بفوز الجزيرة 3-2.

وكانت المباراة تتجه للتعادل قبل أن يسجل البرازيلي كايو لوكاس الهدف في الوقت القاتل «92» ليقود فريقه لفوز ثمين، وسيواجه الشارقة نظيره عجمان في الدور نصف النهائي بعدما تأهل الأخير إلى هذه المرحلة بتغلبه على البطائح 2-1.

واستهل الفريقان اللقاء بحماس كبير وهجمات سريعة بحثاً عن هدف السبق في المباراة، وهدد الجزيرة خلال ربع الساعة الأولى مرمى حارس الشارقة عادل الحوسني بأكثر من تسديدة قادها علي مبخوت وأشرف بن شرقي.

في المقابل، بدا الشارقة الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللعب خصوصاً في الجزء الأخير من الشوط الأول، الذي مارس خلاله ضغطاً مكثفاً على مرمى حارس الجزيرة علي خصيف، لكن عابه التركيز واللمسة الأخيرة، وأهدر البرازيلي كايو لوكاس أكثر من فرصة محققة أمام المرمى كان بإمكانه التسجيل ويتقدم من خلالها «الملك» في المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول خرج الشارقة متقدماً بهدف نظيف سجله البرازيلي لوان بيريرا «49». ومع انطلاقة الشوط الثاني، عادل الجزيرة النتيجة عن طريق اللاعب الروماني فلورين تاناسي «59»، بعدما تلقى تمريرة من علي مبخوت. وفي الوقت القاتل، نجح كايو لوكاس في إحراز هدف الفوز للشارقة في الدقيقة «92».

مباريات الدور نصف النهائي

■ 5 أبريل ذهاباً:

الوصل - العين

الشارقة - عجمان

■ 13 أبريل إياباً:

العين - الوصل

عجمان - الشارقة