الامارات | عجلة دوري السلة تعود إلى الدوران بعد توقف 55 يوماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة بطولة الدوري العام لكرة السلة إلى الدوران اليوم، إذ تستكمل أدوارها النهائية، بعد توقف دام 55 يوماً، لارتباط المنتخب في التصفيات الآسيوية، حين يستضيف فريق الشارقة في السابعة والربع مساءً فريق الوحدة، وحلول البطائح في التوقيت ذاته ضيفاً على الوصل في مواجهتين لحساب ذهاب الدور ربع النهائي.

وأسدل الستار في 12 يناير الماضي على الدور التمهيدي الذي أقيم بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، أسفرت نتائجه عن تأهل مباشر لصاحبي المركزين الأول والثاني، شباب الأهلي والنصر، إلى الدور نصف النهائي، فيما فرضت على بقية الفرق التي أنهت التمهيدي من الثالث وحتى السادس (الشارقة - الوصل-البطائح - الوحدة) خوض ربع النهائي الذي يقام بلقاءي ذهاب وإياب، واللجوء إلى مواجهة ثالثة فاصلة في حال العادل بالفوز.

وتمثل مواجهتا اليوم تكراراً لسيناريو لقاءي الجولتين «الثانية» من مرحلتي ذهاب وإياب الدور التمهيدي، حين فاز الشارقة على الوحدة ذهاباً (92-82)، وكرر «الملك» الأمر ذاته بالفوز إياباً (90-82)، فيما جاء انتصار الوصل على البطائح ذهاباً بواقع (94-77)، وإياباً (92-85).