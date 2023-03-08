الامارات | فريق أبوظبي يتصدر بطولة الإمارات للشراع الحديث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت في شواطئ جميرا، الأحد الماضي، منافسات الجولة الثالثة من بطولة «بطل الإمارات» للشراع الحديث، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وسجل الحدث مشاركة ما يصل إلى 77 متسابقاً ومتسابقة من 20 دولة.

وتفوق متسابقو ومتسابقات نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الذين تصدروا الترتيب العام للفرق مع نهاية المنافسات التي شملت تسع فئات برصيد 12 ميدالية ملونة، هي أربع ذهبيات وثلاث فضيات وخمس ميداليات برونزية.

وحصل فريق نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) على المركز الثاني في الترتيب العام للميداليات برصيد 10 ميداليات ملونة، ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وبرونزيتين، فيما عاد المركز الثالث في الترتيب العام لفريق «بي آند أو ماريناز»، الذي حقق ذهبيتين وبرونزية واحدة.

وخطفت المتسابقة ضحى آل بشر الأضواء في منافسات فئتي ألكا 6 مفتوح وبنات، محرزة ذهبيتين، فيما سيطر زملاؤها على المراكز الأولى في منافسات ألكا 4 رجال، ونال محمد الزعابي المركز الأول، وحل محمد مروان المرزوقي وماجد أحمد في المركزين الثاني والثالث، كما سيطر الفريق أيضاً على منافسات الترتيب العام اوبتمست، عبر الثلاثي هريستور سيموني (الأول)، وسيف الزعابي (الثاني)، وماجد آل علي (الثالث).

ونجحت المتسابقة كاميلا القبيسي في إحراز فضية ألكا 4 فتيات، بينما نال زميلها أحمد عبدالكريم الحمادي فضية ألكا 6 مفتوح، وحصل خليفة الرميثي على برونزية اوبتمست ناشئين، بينما حقق لاعب نادي أبوظبي حمزة آل علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة ألكا 7 مفتوح.

وفي منافسات فئتي ألكا 7 ماستر ومفتوح، تفوق بطلنا العالمي عادل خالد العائد من مشاركته الناجحة في بطولة العالم، مهدياً فريق «بي آند أو ماريناز» ذهبيتين.