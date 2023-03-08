الامارات | «غولف الإمارات» ينهي أول أيام «الخليجية» في الوصافة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى لاعبو منتخب الإمارات للغولف للرجال والشباب، اليوم الأول من بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف في العاصمة البحرينية المنامة، بالمركز الثاني.

وحقق منتخب الإمارات في نهاية الجولة الأولى من منافسات النسخة الـ25 للرجال أربع ضربات فوق المعدل، وضعته في المركز الثاني خلف المنتخب القطري المتصدر برصيد ضربتين تحت المعدل، وجاء المنتخب البحريني ثالثاً برصيد 11 ضربة فوق المعدل، وعمان رابعاً بـ27 ضربة فوق المعدل.

وفي منافسات النسخة الـ14 للشباب تحت 18 عاماً، تصدر المنتخب البحريني منافسات هذه الفئة برصيد 10 ضربات فوق المعدل، متفوقاً بفارق ست ضربات عن منتخب الإمارات الذي حقق 16 ضربة وجاء بالمركز الثاني، وجاء منتخب عمان ثالثاً بإجمالي 17 ضربة فوق المعدل، والكويت رابعاً برصيد 37 ضربة فوق المعدل، ثم قطر 48 ضربة فوق المعدل.

ويشارك منتخب الإمارات في هذه البطولة ممثلاً في سبعة لاعبين، هم: أحمد سكيك وحسن المشرخ وسيف ثابت وخليفة المسعود على صعيد منتخب الرجال، وراشد الجسمي ومحمد سكيك وراشد النقبي في منتخب الشباب، ويترأس بعثة المنتخب خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية، كما تضم أكرم سكيك المدير العام للاتحاد، والمدرب التونسي سمير الولاني.