الامارات | بفود: مسافي يدعم المواهب المواطنة ويعزز الروح الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب مسافي المغربي إبراهيم بفود أن فريقه يمضي بخطوات صحيحة نحو تحقيق أهدافه التي اعتمدها مجلس إدارة النادي بإحراز مركز مميز في ختام الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى إضافة إلى العمل على استكشاف اللاعبين الموهوبين وتطويرهم للانضمام للمنتخبات الوطنية.

وقال بفود لـ«الإمارات اليوم»: «لاتزال هناك تسع مباريات حتى ختام الموسم، ويسعدنا وجود أكثر من لاعب مميز في صفوف الفريق من المواهب المواطنة ومنهم خليفة عبيد المرشدي ولاعبين في الطريق للتشكيلة الأساسية ولذلك فإننا نحرص على منحهم فرصة جيدة لخوض المباريات وهذا هدف مهم نقوم به في النادي».

وتابع: «نتائج الفوز مهمة لكل فريق ولكن هنالك أمور مهمة أخرى نقوم بتطبيقها في الفريق أثناء التدريبات والمباريات الرسمية بتوجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة سعيد حمود المحرزي وأهمها الروح الرياضية العالية واحترام الملعب والفريق المنافس والجمهور باعتبارها أشياء مهمة في كرة القدم».

يذكر أن المدرب بفود تسلم مهام الفريق في منتصف الدوري وخاض معه سبع مباريات فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين وتعرض للخسارة في مباراتين.