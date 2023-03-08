الامارات | ختام النسخة الثالثة من «بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار على منافسات «بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام» بنسختها الثالثة، التي نظّمتها دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، حيث شارك في البطولة التي أقيمت في المركز الثقافي في عجمان أكثر من 200 رياضي من مختلف الجنسيات، وبلغت قيمة جوائز المسابقة 62 ألف درهم.

وتنافس المشاركون في البطولة ضمن 46 فئة.

وفاز اللاعب عبدالله الختال بالمركز الأول وبطل الأبطال في فئة الماسترز فيزيك، وحل ثانياً سالم عبدالمجيد في منافسات فئة بطل الأبطال في الفيزيك، وحصل على بطاقة احتراف، ونال عبدالرحمن الخاطري المركز الثاني وبطل الأبطال في فئة كلاسيك بناء الأجسام، وحصل على بطاقة الاحتراف، ونال جمعة صالح جمعة المركز الثاني في منافسات المحترفين في فئة الفيزيك.