الامارات | لابا: أكرّس قدراتي لمصلحة العين.. وحان وقت تحطيم الأرقام التاريخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يفكر مهاجم فريق العين لكرة القدم، الدولي التوغولي لابا كودجو، سوى مرة واحدة فقط، حينما يكون في مواجهة مرمى المنافسين وفي جميع المسابقات، إذ يكون قراره واضحاً وهو وضع الكرة في الشباك، وتنفيذ وعد قطعه على نفسه بتكريس قدراته لمصلحة الفريق، وفيما يجني «الزعيم» ثمار ذلك بتحقيق الألقاب والاستمرار في المنافسة عليها، كما هي الحال في الموسم الحالي، فإن اللاعب كذلك يتقدم بثبات في ترتيب الهدافين التاريخيين للنادي في بطولة الدوري، باحتلاله المركز الرابع، ويرى أن الوقت قد حان بالنسبة له لتحطيم المزيد من الأرقام.

وقال لابا كودجو، الذي يملك في رصيده 78 هدفاً في بطولة الدوري لـ«الإمارات اليوم»: «إن أكثر من يفكر فيه هو كيفية تسجيل الأهداف لمساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات في كل الجبهات، وإنه سعيد للغاية بعدد الأهداف التي سجلها، التي جعلته يصل إلى المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي»، مؤكداً في الوقت نفسه أن خدمة المجموعة هي الأمر المهم، ولكن مع ذلك، فإنه يأمل في أن تساعده أهدافه على تحطيم الأرقام التي ظلت صامدة لفترة طويلة.

ويحتاج لابا كودجو إلى تسجيل ثمانية أهداف فقط حتى يكسر رقم عضو مجلس الإدارة الحالي لنادي العين، ماجد العويس، الذي يمتلك في رصيده 86 هدفاً، والذي ظل صامداً لسنوات، وإلى تسجيل 17 هدفاً من أجل معادلة رقم الغاني أسامواه جيان، صاحب الـ95 هدفاً، لكن المشوار سيكون طويلاً بالنسبة له حتى يعادل عدد أهداف الأسطورة أحمد عبدالله، عضو الجهاز الفني الحالي للفريق، والذي سجل 117 هدفاً. وأكد الدولي التوغولي لابا كودجو أنه سيعمل معادلة رقم الأسطورتين ماجد العويس وأسامواه جيان، كما يحلم بأن يكون الهداف التاريخي للنادي، خصوصاً مع تجديد عقده الأسبوع الماضي.

وقال: «لا أعتقد أن كلاً من ماجد العويس وجيان قلقان بسبب أهدافي، هذا هو وقتي الآن لتسجيل الأهداف، أنا أعمل من أجل النادي، وبعدها يمكن أن نشاهد ما إذا استطعت ذلك، أما بالنسبة لمعادلة عدد أهداف أحمد عبدالله، فبالتأكيد يجب أن أضاعف الجهد واستمر في تسجيل المزيد».

وساعدت الأهداف التي سجلها لابا كودجو، منذ وصوله إلى الإمارات، في أن يصعد للمركز السادس في تاريخ هدافي الدوري ككل في عصر الاحتراف، إذ تفصله كذلك ستة أهداف عن المركز الخامس، الذي يشغله لاعب البطائح أحمد خليل، الذي يمتلك في رصيده 84 هدفاً، لكن الطريق نحو المركز الأول سيكون طويلاً، إذ يجلس مهاجم الجزيرة علي مبخوت في الصدارة برصيد 198 هدفاً.

وجدد اللاعب السابق لنادي نهضة بركان المغربي تأكيداته بأن الهدف الأساسي بالنسبة له هو مساعدة العين على تحقيق الانتصارات، وقال: «تسجيل الأهداف هو دوري لأنني كمهاجم يجب أن أسجل الأهداف، لا أخفي إذا قلت إني أريد دائماً أن أزور الشباك في كل مباراة لأحرز المزيد، من أجل مساعدة زملائي في الفريق وإسعاد الجماهير».

وبعيداً عن الملاعب، فإن لابا كودجو يتصدر مشهد الأعمال الخيرية في بلاده، إذ مع بداية العام الدراسي الجاري 2022-2023، وفر اللاعب الاحتياجات المدرسية للطلاب في 20 مدرسة في توغو للعام الثامن على التوالي، ليواصل بذلك رسم البسمة على شفاه المحتاجين، ما يجعله من ضمن أكثر لاعبي دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم إسهاماً في الأعمال الإنسانية في بلادهم. ويأمل هداف فريق العين أن تحقق المساعدات هدفها السامي ببناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، للنهوض بوطنه الذي يعاني ارتفاع كلفة المعيشة، إذ إن التضخم مرتفع بنسبة كبيرة في توغو، ما ينعكس بصورة مباشرة وسلبية على أوضاع الأسر، ويتسبب في ترك الأطفال مقاعد الدراسة، والعمل لمساعدة ذويهم.

وأشار لابا كودجو إلى الفقر الذي نشأ فيه علمه العطاء، وقال: «أتذكر حينما كنت صغيراً كان والداي يعملان من أجل توفير الاحتياجات لنا، كان من الصعب جداً الحصول على الطعام والذهاب إلى المدرسة، وقد علماني أنه إذا كنت تمتلك شيئاً فهو لكل أفراد الأسرة».

وفيما يتباهى الكثير من نجوم كرة القدم بامتلاكهم لأفخم المنازل والسيارات الفارهة وينشرون تفاصيل حياتهم المترفة، عبر حساباتهم الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي المتنوّعة، فإن الأمور مختلفة بالنسبة للابا كودجو، الذي يحرص على نشر الجانب المجتمعي له كلاعب كرة قدم في بلاده. وأختتم: «طالما لدي المال الذي أحصل عليه شهرياً من النادي، فإنه يجب عليّ أن أنفقه في مساعدة المحتاجين، هذا هو هدفي ودوري في الحياة».

العين يطوي ملف الكأس ويستعد لـ«الكلاسيكو»

استأنف العين تحضيراته للمواجهة النارية، التي ستجمعه مساء يوم الجمعة المقبل، بمستضيفه الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي»، ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي المباراة التي قد تحدد بشكل كبير ملامح مستقبل العين في المنافسة على الاحتفاظ بلقب المسابقة، ومن المقرر أن يختتم الفريق تحضيراته في استاد خليفة بن زايد مساء يوم غدٍ، على أن تغادر البعثة عقب المران إلى أبوظبي مباشرة.

ترتيب هدافي العين على مر التاريخ



1- أحمد عبدالله: 117 هدفاً.

2- أسامواه جيان: 95 هدفاً.

3- ماجد العويس: 86 هدفاً.

4- لابا كودجو: 78 هدفاً.

ترتيب هدافي الدوري في عصر الاحتراف

1- علي مبخوت «الجزيرة»: 198 هدفاً

2- سبستيان تيغالي «الوحدة»: 178هدفاً

3- فابيو دي ليما «الوصل»: 142 هدفاً

4- كايو كانيدو «العين»: 86 هدفاً

5- أحمد خليل «البطائح»: 84 هدفاً

6- لابا كودجو «العين»: 78 هدفاً