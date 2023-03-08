الامارات | غوران: هزائم عجمان بنتائج كبيرة لها ما يبررها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفيدزيتش، أنه لم يكن لديه شك في قدرة فريقه على العودة للنتائج الإيجابية، بعد الهزة التي تعرض لها مع مطلع الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتأهل البرتقالي للدور نصف النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة، بعدما أقصى البطائح بعد الفوز عليه 2-1 أول من أمس.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «اليوم نحن ضمن الأربعة الكبار لمسابقة كأس رئيس الدولة، وهذا شيء نفخر به ومن قبلها حققنا الفوز في مباراتين متتاليتين ببطولة الدوري وهذا يؤكد أن الفريق تخطى كبوة بداية الدور الثاني، وعاد لما كان عليه من قبل».

وحقق البرتقالي انتصارين متتاليين على حساب دبا الفجيرة، وبني ياس بنتيجة واحدة 3-2، لينفرد بالمركز السابع برصيد 32 نقطة.

وأضاف: «خسارتنا في ثلاث مباريات وبنتائج كبيرة أمام شباب الأهلي والعين والشارقة، لها ما يبررها، بعدما تعرض اثنان من اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع لإصابات طويلة، كان لها الأثر على عملية التجانس بعد دخول عنصرين جديدين في الخط الخلفي، ولكن الفريق استطاع أن يتماسك ومضى في طريق انتصاراته بصورته المعتادة».

وأضاف: «مازال طموحنا كبيراً في كأس رئيس الدولة وبطولة الدوري هذا الموسم، وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة الانتصارات أملاً في مركز أفضل مما نحن عليه حالياً، أعرف أن الدوري يزداد صعوبة مع كل جولة ولكنني أؤمن كثيراً بفريقي وبقدرته على تحقيق أهدافه في الموسم الجاري».

وحول ما إذا كان يرى أن عجمان قد ظُلم بوجوده في المركز السابع بعد نتائجه الإيجابية هذا الموسم في ظل الصراع القوى على لقب الدوري، قال غوران: «لا لم يُظلم عجمان، لأنه يقدم المطلوب منه في الدوري وينافس بقوة في كل مباراة، لا يهمني ترتيبنا الحالي أو القادم في المسابقة، كل ما يهمني أن نفوز في كل مباراة وننتظر للنهاية حتى نرى موقعنا في جدول الدوري».

وعن أسباب عدم التعاقد مع لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية لتعويض غياب المصابين، أوضح: «التعاقد مع لاعبين جدد كان من الممكن أن يكلف النادي إمكانات مادية قد تفوق طاقته، هذا من جانب، أما من الجانب الآخر فنحن لدينا لاعبون شبان واعدون نعدهم ليكونوا مستقبلاً للنادي، وانتداب لاعبين جدد قد يؤثر على الاستراتيجية التي نعمل على تحقيقها، صحيح أننا خسرنا جهود وليد اليماحي لنهاية الموسم، ولكن عاد إلينا ميرال في مباراة بني ياس، وعودته مفيدة للفريق وبالتالي لم تكن هناك ضرورة مُلحة للتعاقد مع لاعبين آخرين».

وحول توقعاته لمن سيكون بطل الدوري في الموسم الجاري في ظل الصراع القوي على المنافسة، قال غوران: «هذا السؤال صعب الإجابة عنه، ولا يوجد أي شخص يعمل في مجالنا يستطيع أن يُجيب عن هذا السؤال، المنافسة قوية وصعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات، والفريق الذي يستطيع أن يفوز في كل المباريات يمكن أن يتوج باللقب».

يُذكر أن إدارة عجمان قد نجحت في تمديد عقد المدرب الصربي لمدة موسمين في بداية الموسم الجاري بعقد يمتد موسمين وينتهي في نهاية صيف 2024.