دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يبقي آماله في التأهل بثلاثية في شباك الترجي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الزمالك فوزا هاما على فريق الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الزمالك سريعا في الدقيقة التاسعة من الشوط الاول عن طريق سيف فاروق جعفر.

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وأضاف أحمد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

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وفي الشوط الثاني، سجل رياض بن يسجل الهدف الأول للترجي من تسديدة قوية بالدقيقة 56.

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وفي الدقيقة 90، سجل سيف الجزيري الهدف الثالث للزمالك من رأسية مميزة بعد تلقيه عرضية زيزو.

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وبهذه النتيجة، يرتقي الزمالك إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع المريخ السوداني الذي يحتل المركز الرابع، فيما لا يزال الترجي التونسي متصدرا برصيد 9 نقاط، ويليه فريق شباب بلوزداد الجزائري برصيد 6 نقاط.

وبدأ الزمالك مواجهة الترجي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وسيف فاروق جعفر وأحمد سيد زيزو ومصطفي شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما بدأ الترجي مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: رائد بوشنيبة- ياسين مرياح- محمد أمين توغاي- حسام دقدوق.

خط الوسط: كوليبالي- غيلان الشعلالي- محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أنيس البدري- حمدو الهوني- محمد علي بن حمودة.